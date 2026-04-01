logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Claudia Parga: Profesionalismo Certificado en el Corazón de la Zona Diamante

Fotogalería

Claudia Parga: Profesionalismo Certificado en el Corazón de la Zona Diamante

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Choque deja 4 heridos en carretera Cd. Valles

Por Carmen Hernández

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A
Choque deja 4 heridos en carretera Cd. Valles

RIOVERDE .- Un choque dejó como saldo cuatro lesionados, entre ellos  un menor. 

Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal 70 a la altura de Adjuntas, cuando una familia viajaba en un vehículo sedán, con rumbo a Ciudad Valles, pero fueron embestidos por el conductor de una camioneta que se dio a la fuga. 

Tras el impacto, resultaron lesionados, dos hombres, una mujer y un recién nacido.  

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes le brindaron los primeros auxilios a los lesionados, entre ellos un bebé, quienes al valorar las lesiones optaron por trasladarlos al Hospital Regional de Rioverde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Intensifica PC vigilancia en parajes y ríos; emite recomendaciones
    Intensifica PC vigilancia en parajes y ríos; emite recomendaciones

    Intensifica PC vigilancia en parajes y ríos; emite recomendaciones

    SLP

    Redacción

    Se recomienda evitar conducir cansado o bajo alcohol, usar bloqueador y chaleco salvavidas en cuerpos de agua.

    Buscan castigar pesca ilegal y contaminación en la Huasteca
    Buscan castigar pesca ilegal y contaminación en la Huasteca

    Buscan castigar pesca ilegal y contaminación en la Huasteca

    SLP

    Redacción

    Iniciativa plantea hasta 8 años de prisión por daño ambiental

    Fallece el maestro Hermilo González
    Fallece el maestro Hermilo González

    Fallece el maestro Hermilo González

    SLP

    Jesús Vázquez

    Chofer de camioneta atropella a motociclista
    Chofer de camioneta atropella a motociclista

    Chofer de camioneta atropella a motociclista

    SLP

    Redacción