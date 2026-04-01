Choque deja 4 heridos en carretera Cd. Valles
RIOVERDE .- Un choque dejó como saldo cuatro lesionados, entre ellos un menor.
Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal 70 a la altura de Adjuntas, cuando una familia viajaba en un vehículo sedán, con rumbo a Ciudad Valles, pero fueron embestidos por el conductor de una camioneta que se dio a la fuga.
Tras el impacto, resultaron lesionados, dos hombres, una mujer y un recién nacido.
Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes le brindaron los primeros auxilios a los lesionados, entre ellos un bebé, quienes al valorar las lesiones optaron por trasladarlos al Hospital Regional de Rioverde.
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