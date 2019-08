Cierran el parque Tantocob por la contingencia ambiental

Por indicaciones de la Dirección Municipal de Protección Civil Municipal fue cerrado a las 10:30 de la mañana, el parque Tantocob, evitando que la ciudadanía acuda al lugar y pudiera intoxicarse con las partículas que emanan del basurero municipal.

Carlos Miguel Castro Juárez, director del parque, señaló que ante la densa capa de humo que cubre una parte de la zona de la ciudad, y dada la cercanía con el lugar, donde la calidad del aire es muy mala se determinó el cierre del parque hasta que la contingencia ambiental pase, lo que podría llevar un par de días, pero recalcó es por seguridad de la población y de los propios trabajadores del lugar.

Por su parte, el director de PC, Jorge Alberto Lárraga Ocejo, señaló que esta acción se determinó para cuidar la salud de las personas que acuden a realizar ejercicio.

"Por el momento no es seguro que estén respirando este aire, si no hay necesidad de andar en la zona de riesgo no deberían hacerlo, esperemos esto pase pronto y se avisará para reanudar las actividades de manera normal", refirió el funcionario.