Cloración del agua en riesgo,en Cd. Valles

Impide Alejandro Ballesteros Corona, líder del Sindicato de Trabajadores de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (DAPAS) la introducción de un cargamento de contenedores que soportan cloro para el proceso de potabilización del agua, el cual llegó antes de las 11 de la mañana a bordo de un camión proveniente de una empresa de Tampico, Tamaulipas, iban a las instalaciones de la planta situada al norte de la ciudad, pero no pudieron ingresar.

Hasta el mediodía, dicho camión de la compañía industrial Bernal permanecía frente a las instalaciones de la DAPAS, donde permanecen también los huelguistas, en espera de poder ingresar a dejar el material, aunque había temor por las altas temperaturas pues con la alta presión atmosférica se podría gasificar.

Por su parte, Alejandro Ballesteros Corona dijo, "ese material ya tiene rato que no ha entrado aquí, desde que inició la huelga hace seis meses; necesitamos que la autoridad correspondiente que es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje intervenga en este asunto, porque estamos en una huelga".

Cuando se le planteó que esto podría afectar a la población reviró: "todos somos población ¿O qué soy yo?, yo también tengo trabajadores que están siendo afectados por este problema, les están queriendo cortar también el servicio de agua a los trabajadores, el alcalde es el responsable, ¿cómo pagan el servicio si no tienen dinero?

"A nosotros nos pide la autoridad que el servicio de agua potable no se le restrinja a nadie y a los de la huelga van y les cortan el agua".

Aceptó que sí hay riesgo de que la población reciba agua sin tratar en crudo o sucia, si no se potabiliza, "pero eso ya no es responsabilidad mía, eso pregúntenselo al ingeniero Agustín (Ruiz Díaz, encargado de la potabilización) como sindicato no es nuestra competencia. Es responsabilidad de Marco Antonio Guillén y del alcalde, el Saneamiento y Distribución del Agua, nosotros a los que dejamos (dentro de la DAPAS), es a los que no les están pagando".

"Nos dicen que quieren meter no sé qué cosas, pero yo les digo que necesitan hablar con la autoridad responsable, necesitamos hablar con la Junta porque yo también tengo algunas quejas que le he dado a Agustín que es el encargado de mantenimiento y cloración de la planta en el sentido que tengo siete trabajadores a los que no les están pagando y tampoco les han dado el aguinaldo".

Dijo que este día por la mañana estuvo personal de la Auditoría Superior "y le hicimos saber que el aguinaldo 2018, estaba en el presupuesto 2018 y hay una observación de la Auditoría hacia la DAPAS sobre qué hicieron con ese recurso, lo tienen retenido como un capricho de Marco Antonio Guillén para que nos muramos de hambre".

Insistió en pedirle a la Junta de Conciliación que resuelva este tema, "yo pedí que la Junta intervenga en este proceso, necesitamos que se hagan conciliaciones y lo que tenemos que hacer, no vamos a permitir que se le deje de surtir el agua a la población".

La potabilización del agua es responsabilidad de la DAPAS no del Sindicato, lo que sí es responsabilidad de ellos es el pago de los trabajadores.

"Entrarán hasta que acuda la Junta de Conciliación, la cual se desentendió, estábamos en un Tribunal Federal que determinó que es la junta la encargada de este asunto.

"Si van a ingresar a la DAPAS, primero nos tenemos que sentar con la autoridad porque también tengo temas qué tratar con ellos sobre los trabajadores y los aguinaldos, no nos vamos a poner a discutir en la calle, yo quiero que nos resuelva la autoridad".