Colapsa drenaje en la Ignacio G. Téllez

CIUDAD VALLES.- El director de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (DAPAS), Marco Antonio Guillén Rivera explicó que la cascada de drenaje que está cayendo sobre el río Valles a la altura de un rancho que está en la colonia La Florida, atrás de la planta de Pemex es sólo una salida de emergencia de agua para cuando se colapsa el drenaje de la zona de la colonia Ignacio García Téllez.

La salida de aguas negras de hecho es para casos emergentes de cuando no hay servicio de drenaje por rotura y desperfecto, pero que no está ahí para ser usado de manera cotidiana, sino solamente cuando la tubería se estropea a cientos de metros de ahí y para que las casas no se inunden de aguas negras.

Explicó que, para el día de hoy, debería quedar arreglado ese problema por el rumbo del Ingenio y que no tendría que bajar agua residual por ese tubo que desemboca al río Valles, aproximadamente a 1.5 kilómetros del inicio del paseo recién abierto a un lado del río.