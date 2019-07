"Combate a la inseguridad necesita de Guardia Nacional"

RIOVERDE.- Se han presentado asesinatos a plena luz del día, por lo que se necesita del apoyo de la Guardia Nacional y del Gobierno del Estado para combatir la inseguridad, dijo el ex presidente municipal Alejandro García Martínez.

Consideró que se han presentado sucesos más graves que hace años y asesinatos a sangre fría, por lo que es necesario que se tomen cartas en el asunto para que la población esté segura y tranquila.

"Las extorsiones no se han sentido en cuanto a las empresas, la policía está trabajando, necesitamos ayuda de las corporaciones como la Guardia Nacional y el gobierno, esto para que se tenga más precaución, más cuidado y no existan estos eventos tan fuertes como los asesinatos que ha habido en estos últimos días", señaló.

Reiteró el ex edil que se han presentado robos, "dicen que cuando ´el gato no existe, los ratones empiezan a salir´; ya robaron 2 veces a mi mamá, esto es delicado, porque ingresan a la casa y por ende se pierde esa tranquilidad que buscas toda la vida, estar tranquilo por lo menos en tu casa, no han atrapado al presunto, ni ha pasado nada, eso es lo que preocupa como ciudadanos".

Dijo que como empresarios no se ha visto un problema grave, "como ciudadanos debemos de generar más cuidado en cuanto a esos ratones".