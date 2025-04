Combaten incendios en varios municipios

De manera permanente, resultado de una coordinación interinstitucional y con el apoyo de grupos voluntarios, el Gobierno del Estado hace frente a incendios forestales en los municipios de Xilitla, Tamasopo, El Naranjo y Santa Catarina.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien refirió que con la colaboración de todos los integrantes del Comité de Manejo del Fuego, incluidos grupos de voluntarios, se trabaja permanentemente para evitar su propagación, utilizando aeronaves, vehículos terrestres y el equipo necesario para combatir el fuego y salvaguardar a la población. A la par, se fortalece la vigilancia en las cuatro regiones para detectar cualquier siniestro y atenderlo desde el primer momento.

Explicó que por instrucción del Gobernador se realizan sobrevuelos en las zonas afectadas, con especial atención a la comunidad de Álamos de Abajo, en El Naranjo.

El funcionario estatal refirió que este viernes a las 12:00 horas, las dependencias encargadas de atención a los incendios ofrecerán una rueda de prensa para dar a conocer los avances y los trabajos realizados.

Finalmente, el secretario general de Gobierno instó a la ciudadanía a informarse por los canales institucionales sobre las acciones que se realizan para sofocar los incendios forestales y evitar rumores y opiniones sin sustento. De igual forma, convocó a no prender fogatas en suelos forestales, no arrojar colillas de cigarro a orillas de carreteras y no quemar basura o restos de cultivos para evitar la generación de incendios.