Comerciantes de Micos se niegan a ser reubicados

CIUDAD VALLES.- Ayer en la mañana un grupo de comerciantes del paraje Micos, Pago-Pago ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer que no se saldrán de donde les dijeron que se tenían que ir, luego de que el año pasado una piedra cayó encima de uno de los negocios de hechura rústica y esto prendió la alarma de posibles derrumbes.

Explicaron que no se irán de ahí si no les dan opciones de quedarse en un lugar del que ya no se tengan que mover en el futuro. Mañana 24 de noviembre se cumple el plazo impuesto por la Dirección de Protección Civil para que se vayan del pie del talud que bordea el balneario natural, luego de tener 40 años de vender en ese lugar.

Comerciantes dijeron que quieren tener una reubicación bien planeada y desdeñaron el incidente del año pasado, agregando que ellos se organizan para revisar el cerro y que no haya riesgos de más deslizamientos o caídas de rocas.