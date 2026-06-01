logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INAUGURAN THERALIS INSTITUTE

Fotogalería

INAUGURAN THERALIS INSTITUTE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Comerciantes estrenan los nuevos estanquillos

Por Carmen Hernández

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
A
Comerciantes estrenan los nuevos estanquillos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Comerciantes ambulantes ya estrenaron los estanquillos que fueron colocados en el andador del Mercado Colón. 

      El Ayuntamiento inauguró el Andador del Mercado Colón, la semana antepasada.  

      Algunos estanquillos se colocaron en el Andador, los comerciantes tienen a la venta dulces típicos como chancaquillas, gorditas de horno entre otros artículos que ofrecen a las personas que pasan por este sector de la ciudad. 

      Así como sombreros, memorias de música, elotes, trolelotes, marranadas, los llamados enamorados y churros.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los vendedores ambulantes ya tienen un sitio seguro dónde vender sus productos, que fue un apoyo otorgado por las autoridades municipales.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Motociclista resulta gravemente lesionado en la Valles-Tamazunchale
      Motociclista resulta gravemente lesionado en la Valles-Tamazunchale

      Motociclista resulta gravemente lesionado en la Valles-Tamazunchale

      SLP

      Huasteca Hoy

      El hombre fue embestido por un vehículo no identificado cerca de la delegación de El Pujal

      Poste de Telmex, a punto caer en casa
      Poste de Telmex, a punto caer en casa

      Poste de Telmex, a punto caer en casa

      SLP

      Jesús Vázquez

      Dan apoyo a las familias afectadas por la tromba
      Dan apoyo a las familias afectadas por la tromba

      Dan apoyo a las familias afectadas por la tromba

      SLP

      Carmen Hernández

      Desde láminas y otros enseres, rehabilitan caminos

      Recital de piano, con teatro lleno
      Recital de piano, con teatro lleno

      Recital de piano, con teatro lleno

      SLP

      Jesús Vázquez