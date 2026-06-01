Comerciantes estrenan los nuevos estanquillos
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RIOVERDE.- Comerciantes ambulantes ya estrenaron los estanquillos que fueron colocados en el andador del Mercado Colón.
El Ayuntamiento inauguró el Andador del Mercado Colón, la semana antepasada.
Algunos estanquillos se colocaron en el Andador, los comerciantes tienen a la venta dulces típicos como chancaquillas, gorditas de horno entre otros artículos que ofrecen a las personas que pasan por este sector de la ciudad.
Así como sombreros, memorias de música, elotes, trolelotes, marranadas, los llamados enamorados y churros.
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Los vendedores ambulantes ya tienen un sitio seguro dónde vender sus productos, que fue un apoyo otorgado por las autoridades municipales.
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