"Comercio continuará de manera normal, pero con vigilancia"

HUEHUETLÁN.- El Comercio municipal en este lugar y en la delegación de Huichihuayán continuará de manera normal, con las medidas de seguridad emitidas por la Secretaría de Salud, únicamente no se permitirán los puestos de aquellos productos que no son básicos.

Lo anterior fue dado a conocer por el edil José Antonio Olivares Morales, quien indicó que la parte alimentaria de las familias de comunidades, es la preocupación que existe junto con la emergencia sanitaria del Covid-19, y por ello no se puede permitir el cierre del comercio o el restringir la entrada de comerciantes foráneos.

"No te puedo decir cuántos comerciantes tenemos, pero no podemos restringir la alimentación, así que únicamente se les pedirá que vaya una persona por familia y que no se aglomeren", indicó el edil.

Aceptó que el problema de la alerta sanitaria por el Covid-19 generará muchos problemas económicos, sobre todo en aquellas personas que están acostumbradas a realizar la siembra en sus campos, y con la medida de no salir de casa, se tendría un serio problema en el campo.