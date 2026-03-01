logo pulso
Comienzan jóvenes su servicio militar

Por Redacción

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Comienzan jóvenes su servicio militar

CIUDAD VALLES.- Este sábado comenzaron su instrucción la primera parte de los jóvenes que harán el Servicio Militar Nacional en el 36 Batallón de Infantería y serán 264 conscriptos.

Los jóvenes recibirán su adiestramiento militar, en el que vuelve la práctica de tiro (suprimida por muchos años) y lo harán en dos bloques: la mitad de ellos estarán de este febrero a mayo y el segundo grupo hará su servicio de octubre a diciembre de este año.

La ceremonia de inicio de entrenamientos y de comprometerse con el Ejército Mexicano como soldados de reserva, entre los que destacan dos jóvenes de entre esos 264, ambas del Cobach 24 y también las dos, Jaqueline Salazar José y Betzabé Rojas Martínez, con ánimos de servir en la Guardia Nacional.

