Conagua revelará destino de presa "La Maroma"

CHARCAS.- La cuenca del salado se está agotando y falta recargarla, situación que a ningún gobierno le ha interesado en lo más mínimo.

Juan Reyes, asesor interno de la Unión de Ejidos de la región Chichimeca del Altiplano Norte dijo que hace días sostuvo una reunión con el titular de Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el estado de San Luis Potosí y le dijo que estaban haciendo una revisión de la aplicación de los recursos en la construcción de la presa La Maroma y por eso mismo fue que el proyecto fue suspendido, aunque aclaró que no es cancelado.

Informó que acordaron que, pasando el 15 de febrero de 2020, "nos va a llamar para una reunión y ver qué resultados se tienen y cómo le van a hacer para reactivar el proyecto de nueva cuenta, porque no se puede frenar porque la construcción será de gran beneficio para la región".

Considera que es interesante saber cuánta "lana" gastada llevan y qué avance se tuvo en la obra. "Por eso mismo estaremos muy al pendiente, además de que estamos en contra de que la directora de Conagua a nivel nacional haya venido a parar un proyecto por hacerle caso a un grupito de la comunidad La Presa".

Advierte que por un grupito no se debe afectar a un total de 22 localidades que se verán afectadas por la falta de agua. "Eso no puede suceder", advirtió.

Dijo que no se vale que un funcionario sin tener el conocimiento y sin conocer el territorio y las necesidades de la gente del Altiplano venga a bloquear un proyecto de esa naturaleza que solucionaría la falta de agua.

Dijo que se hicieron cinco perforaciones y estudios geohidrológicos costosos porque cada uno costó 150 mil pesos.

Yo les dijo que "soy ´varólogo´, busco agua con varas, busco corrientes les puedo decir en dónde está y a cuántos metros a fin de que no se invirtieran grandes cantidades para esos estudios no les iba a cobrar". Toda la vida se han hecho estudios a través de geólogos y no han sacado agua en ninguna parte, concluyó.