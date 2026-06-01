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Concluye campaña de esterilización de canes y gatos

Por Jesús Vázquez

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Concluye campaña de esterilización de canes y gatos
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      Matehuala.- La Coordinación Municipal de Protección Civil en coordinación con personal de Salud y promotores comunitarios, llevó a cabo con éxito la campaña de esterilización canina y felina en la colonia La Dichosa, como parte de las acciones enfocadas en fomentar la tenencia responsable de mascotas y atender la problemática de sobrepoblación animal.

      Durante esta jornada, realizada en la plaza principal de la colonia, decenas de familias acudieron con sus mascotas para aprovechar este servicio gratuito, siguiendo previamente las indicaciones y registros correspondientes. 

      La respuesta de la ciudadanía fue favorable, sumándose esta colonia a las distintas zonas del municipio donde ya se han efectuado campañas similares con buenos resultados.

      El médico veterinario Ricardo Cuéllar López, encargado de las cirugías, informó que durante la jornada se realizaron diversas esterilizaciones, brindando además orientación sobre cuidados posteriores, recuperación y recomendaciones médicas para las mascotas intervenidas.

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      Asimismo, se reiteró que estas campañas continúan realizándose tanto en colonias como en comunidades rurales, recientemente también se realizaron jornadas en comunidades como Tanque Colorado, donde se registró una importante participación ciudadana.

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