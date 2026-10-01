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Concluye festividad de San Miguelito

Por Jesús Vázquez

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Concluye festividad de San Miguelito
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      Matehuala.- Concluyeron las celebraciones en honor de San Miguelito, las cuales son unas de las fiestas más grandes que se realizan cada año en la ciudad a las que acuden miles de personas, hay peregrinaciones y eventos artísticos que se llevan a cabo.

      El martes por la noche concluyeron las fiestas patronales de San Miguelito en el templo del santo, donde, como cada año, llegaron miles de personas desde temprana hora para cantarle las mañanitas, todo el día llegaron peregrinaciones y personas que fueron a cumplir las mandas que le ofrecieron al santo.

      Como parte de los festejos llegaron grupos de mariachi para cantarle las mañanitas, la iglesia lucía con un lleno total para acercarse y cantarle, para concluir la festividad, se llevó a cabo una misa de acción de gracias en la plaza de este barrio para que más personas pudieran estar presentes.

      Al terminar la eucaristía, se presentaron varios grupos en la plaza que pusieron a bailar a todas las personas, además, se llevó a cabo el tradicional palo encebado, el cual tuvo una excelente participación de jóvenes. 

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      También hubo una muestra de fuegos artificiales y varios artistas que estuvieron cantando en la plaza de San Miguelito e hicieron un gran baile.

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