Concluyen eventos de la Fenapo en el PAO

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Matehuala.- Concluyen eventos de la Fenapo que se llevaron a cabo en el municipio durante el fin de semana, los cuales se realizaron en el Parque Álvaro Obregón, donde se presentaron varios grupos musicales, además de que niños y jóvenes gozaron de los juegos mecánicos, que fueron gratis.

Entre los grupos musicales estuvieron Carácter Norteño, Los Cadetes de Linares, Los Terrícolas y la Sonora Dinamita, estos grupos hicieron que cientos de personas acudieran al PAO y disfrutaran de las canciones que interpretaron, que los hicieron bailar, fueron momentos de gran alegría para todos los presentes.

Durante los tres días, familias de Matehuala y municipios cercanos acudieron al PAO para disfrutar de los grupos musicales, además de aprovechar los juegos mecánicos y las diferentes actividades que se prepararon para esta extensión de la FENAPO.

El evento permitió que las familias que no tuvieron la oportunidad de acudir a la capital potosina a la Feria Nacional Potosina pudieran vivir parte de esta experiencia en Matehuala, con actividades dirigidas a personas de diferentes edades.

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La Extensión de la FENAPO concluyó con saldo favorable y una importante asistencia durante los tres días, convirtiéndose en una opción de entretenimiento para las familias de la región durante este fin de semana.

Con ello, Matehuala vivió por primera ocasión una extensión de la FENAPO en el Parque Álvaro Obregón, acercando a la población parte de las actividades y espectáculos que forman parte de esta tradicional feria potosina.