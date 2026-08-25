logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Fotogalería

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Concluyen eventos de la Fenapo en el PAO

Por Jesús Vázquez

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
A
Concluyen eventos de la Fenapo en el PAO
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Concluyen eventos de la Fenapo que se llevaron a cabo en el municipio durante el fin de semana, los cuales se realizaron en el Parque Álvaro Obregón, donde se presentaron varios grupos musicales, además de que niños y jóvenes gozaron de los juegos mecánicos, que fueron gratis.

      Entre los grupos musicales estuvieron Carácter Norteño, Los Cadetes de Linares, Los Terrícolas y la Sonora Dinamita, estos grupos hicieron que cientos de personas acudieran al PAO y disfrutaran de las canciones que interpretaron, que los hicieron bailar, fueron momentos de gran alegría para todos los presentes.

      Durante los tres días, familias de Matehuala y municipios cercanos acudieron al PAO para disfrutar de los grupos musicales, además de aprovechar los juegos mecánicos y las diferentes actividades que se prepararon para esta extensión de la FENAPO.

      El evento permitió que las familias que no tuvieron la oportunidad de acudir a la capital potosina a la Feria Nacional Potosina pudieran vivir parte de esta experiencia en Matehuala, con actividades dirigidas a personas de diferentes edades. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Extensión de la FENAPO concluyó con saldo favorable y una importante asistencia durante los tres días, convirtiéndose en una opción de entretenimiento para las familias de la región durante este fin de semana.

      Con ello, Matehuala vivió por primera ocasión una extensión de la FENAPO en el Parque Álvaro Obregón, acercando a la población parte de las actividades y espectáculos que forman parte de esta tradicional feria potosina.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Desaparecidos, 5 de cada 100 por grupos criminales
      Desaparecidos, 5 de cada 100 por grupos criminales

      Desaparecidos, 5 de cada 100 por grupos criminales

      SLP

      Redacción

      Los casos derivan de un acto delictivo

      Clasifican atletas a la paralimpiada Conade 2026
      Clasifican atletas a la paralimpiada Conade 2026

      Clasifican atletas a la paralimpiada Conade 2026

      SLP

      Jesús Vázquez

      Consiguieron su pase durante Nacional inclusivo celebrado en Aguascalientes

      Choca taxista contra motociclista
      Choca taxista contra motociclista

      Choca taxista contra motociclista

      SLP

      Redacción

      Ladrones se roban medidores de agua
      Ladrones se roban medidores de agua

      Ladrones se roban medidores de agua

      SLP

      Jesús Vázquez