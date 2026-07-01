Confían repunte la ocupación hotelera en ZM

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RIOVERDE.- Para estas vacaciones de Verano se espera un incremento de un 55 por ciento de ocupación hotelera, según dio a conocer el director de Turismo José Fernando Tenorio Govea.

Explicó que en estas vacaciones los lugares más visitados

son la Media Luna, Peroles, Grutas de la Catedral. La mayoría de los turistas proviene de Nuevo León, Guadalajara, México y la capital potosina.

Mencionó que se espera una ocupación hotelera de un 55 por ciento en el municipio, sin embargo, los precios se mantienen; los lugares más visitados también son el mercado, donde las familias acuden a comprar los dulces típicos de la región.

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