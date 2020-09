Construirán viviendas para mujeres violentadas

REAL DE CATORCE.- En Real de Catorce hay un proyecto de apoyar con vivienda a mujeres que son víctimas de la violencia, con esto tendrán un espacio propio para ellas y sus hijos.

La presidenta municipal del municipio de Real de Catorce María Guadalupe Carrillo Rodríguez, dio a conocer que se trabaja en un proyecto de viviendas para mujeres que son víctimas de la violencia y en apoyo de ellas se trabaja con la ONU, en fecha próxima se firmará el convenio.

Expresó que la trabajadora social del DIF, Silvia es quien desde el inicio lleva el seguimiento en base a un censo que se levantó en todo el municipio.

Se construirán 50 casas no propiamente en la cabecera municipal porque no hay espacio para ello, se edificarán en Estación Catorce, este proyecto interesa mucho porque la mujer sufre maltrato de su esposo o de su pareja tanto sufre ella como sus hijos y muchas veces no salen de ese hogar porque no tienen hacia dónde irse con sus hijos, dijo.

Mencionó que desde hace meses que se está trabajando en este plan, del que no se había dado a conocer hasta que se tuviera un avance.