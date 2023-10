Continúa revista de taxis

RIOVERDE.- El vehículo de servicio de taxi que no cumpla con la revista vehicular que no cumpla con la revista vehicular que se realiza, quedará fuera de servicio hasta que ponga en la unidad, informó el delegado de la SCT.

El pase de revista inició desde el pasado 11 de octubre, es documental, posteriormente vehicular, con este proceso se busca que los taxis estén en óptimas condiciones para que los usuarios puedan tener un buen servicio, dijo el delegado de la SCT en la zona Media, Pedro Alberto Tovar García.

Adelantó que el vehículo que no cumpla con la revista, no recibirá el holograma y la unidad del transporte no podrá circular.

En la Zona media brindan servicio como taxis 1,133 unidades, 999 son concesionarios y 134 permisionarios.

Las unidades deben cumplir con los requisitos que son que no pase de 10 años de antigüedad, en un año entra el SIFIDE, va a abrir un programa para que los concesionarios puedan cambiar las unidades.