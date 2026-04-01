Controlan incendio en "La Cabra"

MATEHUALA.- El Heroico cuerpo de Bomberos de Matehuala con apoyo de elementos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) controló un incendio forestal en la carretera 62 de Matehuala a Cedral, en la acción realizada no hubo personas lesionadas.

De acuerdo a la información proporcionada por la base operativa de los bomberos matehualenses recibieron un reporte en el cual les avisaban que había un incendio en la carretera 62 de Matehuala a Cedral, cerca de la comunidad de La Cabra, por lo que inmediatamente elementos de esta corporación de auxilio acudieron al lugar para verificar la veracidad de la información.

Al llegar al lugar donde les reportaban el incendio contaron con el apoyo de elementos de la Conafor, quienes estuvieron trabajando en conjunto ya que si estaba grande el incendio forestal, afortunadamente lograron controlarlo y apagarlo después de varias horas, el incendio abarco aproximadamente una hectárea.

Por otra parte, tambien recibieron un reporte los bomberos de Matehuala de que un almacén se estaba incendiando, el cual se encontraba en el camino a Tanque Colorado, por lo que inmediatamente fue una unidad y al llegar al lugar rápidamente apagaron el fuego, y no hubo personas lesionadas durante este siniestro, el lugar era un almacén de herramientas de trabajo para jardinería.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí