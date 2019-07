Convocan a unirse a la Guardia Nacional

Rioverde.- La Junta de Reclutamiento invita a los jóvenes a integrarse a la Guardia Nacional como Soldado Policía Militar.

El municipio dio a conocer que se encuentra abierta la convocatoria para que los jóvenes formen parte de la Guardia Nacional y causen alta como policía militar en la cuarta brigada de Apodaca, Nuevo León, perteneciente a la Guardia Nacional.

Los requisitos son ser mayores de 18 años de edad, cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional, tres actas de nacimiento certificadas recientes.

También se requiere certificado de secundaria y preparatoria, constancia de domicilio, dos constancias de buena conducta e INE.

Los jóvenes deberán de medir 1.64 de estatura y las mujeres 1.55 como mínimo, no deben de pertenecer a las fuerzas armadas, corporación policiaca y no tener tatuajes, aunque no estén visibles.

Hicieron un llamado a los adolescentes interesados en formar parte de la Guardia Nacional, para que acudan a la Junta de Reclutamiento, ubicada en la Presidencia Municipal de Rioverde.