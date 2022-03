Culpan a los cañeros que la cascada de Tamul esté casi seca

CIUDAD VALLES. -A través de un boletín de Gobierno del Estado, se dio a conocer que la Secretaría de Turismo, ha estado dando seguimiento a las acciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a cargo de Rosa Elva Villa Martínez para notificar sobre represas colocadas por cañeros para contener el agua para riego y que representan una sangría en el río Gallinas, que es el que desemboca en la cascada de Tamul.

Algunos cañeros advierten que esos pretiles o represas son antiguos y que desvían el agua pero la devuelven al río, luego de aprovecharla en sus cultivos.

El cañero Víctor Rivera Loredo señaló que los actuales "retranques" son hechos con hoja de palma y que lo que no se ocupa se regresa al río, que la culpa de que la cascada de Tamul esté en estado crítico no es a causa de acciones de agricultores, sino del simple hecho natural del estiaje y de que no ha habido recarga en las cuencas.

Aunque el comunicado oficial parece observar una actividad perniciosa de parte de los agricultores, Rivera Loredo expresó que ellos siempre han trabajado así y que la misma Conagua ha ido a tomar fotos de esas pequeñas represas como prueba, pero la gente de la Comisión sabe que siempre se ha trabajado así, por eso pide que no se les satanice ni se les quiera culpar, sino que se les apoye, porque la caña de azúcar es el medio de subsistencia de la región y aunque el turismo es algo primordial, si la cascada no lleva agua, es porque no ha llovido.