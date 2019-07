Cumple 40 años de sacerdocio el padre Antonio Ruiz

Matehuala.- El presbítero Antonio Ruiz Domínguez, recibe felicitaciones por sus XL años de vida sacerdotal, toda una larga vida sirviendo a Dios.

Dice que ha descubierto en estos cuarenta años que Dios tiene mucha misericordia hacía él, porque lo ha ayudado mucho en los lugares en donde ha estado. "Me he dado cuenta lo mucho que el Señor me quiere y puedo decir que las personas son muy generosas conmigo me brindan su amistad su confianza", puntualizó.

Dijo que ha logrado hacer con los feligreses actividades pastorales como actividades en bien de la comunidad. "Ellos tienen un gran espíritu de colaborar, trabajamos muy coordinadamente. No olvido que Dios me ha salvado de accidentes muy graves, enfermedades y no me ha dejado de su mano", señala el presbítero.

El padre Toño, como se le conoce, nació en una localidad llamada San Tadeo del municipio de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, el 27 de enero de 1951 y hasta el quinto año realizo sus estudios en el colegio Fray Pedro de Gante y ya el sexto año en el Seminario Menor de San Luis Potosí, así como la secundaria y la preparatoria en el colegio "Manuel José Othon" además de que estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor.

"Les digo a los jóvenes que están en esta misión de anunciar el evangelio no es aburrido ni es tedioso no solamente existen carreras técnicas u otros estudios para ganar dinero, pero acá es una satisfacción muy grande atender a las personas, ayudarles en sus problemas y les digo a los muchachos que esta es una aventura muy buena".

Señala que si les gusta ser valientes "les puedo decir que esta es una aventura muy buena y la valentía para dejar su casa, dejar comodidades para seguir a Jesús", dijo.