logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Fotogalería

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Dan de alta a niño que se quemó

Por Carmen Hernández

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Dan de alta a niño que se quemó

RIOVERDE.- Niño que sufriera quemaduras al caerle agua caliente por accidente en su vivienda y que fue trasladado al Hospital Central para que fuera atendido debido a la gravedad de las lesiones sufridas, ya fue dado de alta y entregado a su familia.  

Los hechos ocurrieron en una vivienda en el Ejido Puente del Carmen, cuando un menor de edad, sufriera quemaduras de segundo grado debido a una imprudencia. 

Fue trasladado de manera urgente a recibir atención médica al nosocomio de la capital del Estado, por personal de urgencias médicas y Trabajo Social del Dif. 

Tras permanecer por una semana internado, por fin fue dado de alta y trasladado a su hogar en el Ejido Puente del Carmen.   El menor recibió apoyo como pañales y despensa, que le serán de gran ayuda a su familia por la carencia de recursos que enfrenta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ven riesgos en ingenios
Ven riesgos en ingenios

Ven riesgos en ingenios

SLP

Samuel Moreno

Protección Civil estatal registra alertas por malas condiciones laborales

Bomberos piden prudencia con uso de pólvora
Bomberos piden prudencia con uso de pólvora

Bomberos piden prudencia con uso de pólvora

SLP

Jesús Vázquez

Ante incidentes por detonaciones, se busca prevenir accidentes

Se aprueban regidores sueldo de $61 mil
Se aprueban regidores sueldo de $61 mil

Se aprueban regidores sueldo de $61 mil

SLP

Redacción

Aseguran regidores que su salario no aumentó

Tiene alta demanda ropa interior
Tiene alta demanda ropa interior

Tiene alta demanda ropa interior

SLP

Jesús Vázquez