Dan de alta a niño que se quemó

RIOVERDE.- Niño que sufriera quemaduras al caerle agua caliente por accidente en su vivienda y que fue trasladado al Hospital Central para que fuera atendido debido a la gravedad de las lesiones sufridas, ya fue dado de alta y entregado a su familia.

Los hechos ocurrieron en una vivienda en el Ejido Puente del Carmen, cuando un menor de edad, sufriera quemaduras de segundo grado debido a una imprudencia.

Fue trasladado de manera urgente a recibir atención médica al nosocomio de la capital del Estado, por personal de urgencias médicas y Trabajo Social del Dif.

Tras permanecer por una semana internado, por fin fue dado de alta y trasladado a su hogar en el Ejido Puente del Carmen. El menor recibió apoyo como pañales y despensa, que le serán de gran ayuda a su familia por la carencia de recursos que enfrenta.

