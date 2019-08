Declara FGE improcedentes demandas contra la DAPAS

Ni el robo de vehículos, ni la supuesta retención ilegal de salarios, que fueron denunciados por el Sindicato de Trabajadores de la DAPAS, fueron declaradas como procedentes al ejercicio de la acción penal contra la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (DAPAS), por parte de la Fiscalía General del Estado, así lo señaló el asesor jurídico del organismo, Edgar Enrique Sánchez González, destacando que de manera formal fueron notificados por la autoridad judicial.

"De acuerdo con la determinación que tomó el Ministerio Público, el primer criterio que se debe tomar para determinar que un vehículo es robado, es que no sea suyo, el Ministerio Público en una justa valoración de las cosas dice que no hay delito qué perseguir, pues el vehículo es de la DAPAS y lo tiene la DAPAS".

En el caso de la retención ilegal de salarios que denunció el Sindicato, el dictamen de la autoridad fue que no se puede determinar que hubo retención de sueldos en un proceso de huelga, porque la Junta de Conciliación y Arbitraje como autoridad laboral ha establecido por escrito que hasta en tanto no se impute quién de las dos partes tuvo la culpa en un juicio ordinario que no ha empezado, entonces se puede decir que se debe de pagar o no salarios caídos.