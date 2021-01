Dejan sin agua a habitantes de Fracc. El 21

CIUDAD VALLES. -Margarita González, lideresa de un grupo de 50 familias del fraccionamiento El 21, que actualmente están irregulares en sus terrenos se quejan de que se han pasado una semana sin el agua que les provee la dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento, por convenio con el alcalde hoy de licencia, Adrián Esper Cárdenas.

Esas familias no cuentan con agua porque no se pueden hacer contratos con habitantes de lugares irregulares, pero a pesar de que Margarita González ha hablado varias veces con Carlos Daniel (no dio el apellido), de la Dirección de Obras Públicas, no ha habido respuesta.

Incluso, dice que quien está influyendo para que ella y sus seguidores no reciban el agua es Juan Efrén Martínez Pérez, presidente de colonia ya descrita, pero la misma González no explica el porqué del conflicto de este último con los afectados.