Demandan una razzia de perros

Matehuala.- Habitantes de Matehuala demandan un programa de control canino, ya que proliferan los perros por distintas calles de la ciudad y se convierten en un problema de salud pública.

Refiere el ama de casa Esperanza Orta, quien dice que en los últimos días ha visto muchos perros por diversas calles de la ciudad, son animales que no tienen dueño, ya que si alguien tiene en casa un can no lo traería suelto en la calle.

Estos perros en situación de calle son jaurías que es común verlos por diversos sectores de la ciudad, pero el temor de la población es que alguno de ellos muerda a personas como ha ocurrido en algunas ocasiones y que no esté vacunado contra la rabia.

Por lo que urge se lleve a cabo una razzia para prevenir cualquier riesgo, pues más vale prevenir que remediar, sobre todo cuando incluso llegan a atacar a un menor de edad, que es una situación más grave.