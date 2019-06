Denuncian "aviadores" en Alcaldía rioverdense

RIOVERDE.- En el municipio se cuenta con una plantilla de 700 trabajadores, de los cuales 100 son compromiso de campaña (aviadores), sin embargo los regidores sólo ven por su beneficio personal, dijo el ex consejero de Desarrollo Social, Fernando Ceballos Uribe.

Reiteró que el presidente de "la Cuarta Transformación" ha caído en un error, debería de voltear a ver los municipios, "es triste ver que sólo un grupo que está en el poder se vea beneficiado, ellos sólo van por sus intereses personales".

Recordó que una regidora de su propio partido "destapó la cloaca", donde comentó que existen asesores que no hacen nada, son aviadores, son compromisos de campaña.

"Sólo ha habido obras de relumbrón, no hay de impacto social, son gastos innecesarios que se tienen que hacer con los compromisos", señaló.

Hay regidores como Saúl Martínez e Ismael Rivera quienes cuando no estaban en Cabildo criticaban los excesos y las obras infladas que no eran prioritarias, hoy no levantan la voz para estar en contra del gobierno.

Añadió también que, Ramón Torres es un funcionario de muchos años que sabe cómo cabildear y comprar la votación que es necesaria.

Los regidores "sólo van por lo de ellos, por su beneficio personal, para pedir favores, para que contraten a su familia, amigos y compadres".

"Exigimos un cambio, siempre se cae en los mismos vicios, los vicios ya están arraigados y la gente que llega está contaminada, sabe cómo hacer las cosas".

Añadió que cuando están en elección se llaman oposición, pero cuando los regidores están en Cabildo todos "van de borregos a levantar las manos para agarrar su dieta, pero llegando a Cabildo todos se vuelven a favor y conveniencia de lo que ordena o propone el presidente en turno".