Denuncian fallas en la recolección de basura

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CIUDAD VALLES.- Mientras en algunas colonias no ha pasado el camión de la basura, uno de los recolectores, averiado, fue jalado con un mecate por otro vehículo similar.

Esta mañana, después de varias quejas por atrasos en las rutas de los camiones de la basura, los ciudadanos observaron a uno de ellos, descompuesto, siendo jalado por otro, rumbo al norte de la ciudad.

En las últimas semanas ha habido dilaciones en algunos sectores en el paso de los camiones y, hace tres semanas incluso el problema de la recolección provocó que Daniel Berrones de Servicios Municipales apostara su cargo, en caso de no cumplir con los itinerarios de recolección en la ciudad.