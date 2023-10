Denuncian medios hackeo de sus redes

Matehuala.- Medios de comunicación de Matehuala denuncian el hackeo de sus redes y que les tumbaron sus sitios web o su plataforma digital de Facebook, dicen con la finalidad de callarlos e impedir que continúen con su labor de periodismo.

La mañana del viernes la página digital de La Razón reportó que le habían hackeado su página web, por lo que ya no se puede entrar a esta página y lo mismo fue denunciado por Voces del Altiplano.

Ante esto los periodistas han declarado que no se dejarán amedrentar, aunque les eliminen sus sitios web, pues seguirán informando del acontecer dentro de la ciudad, y no les interesa si a algunas figuras políticas no les parece el trabajo que realizan, seguirán informando a la población sobre el trabajo que están haciendo ya sea bueno o malo, así mismo ya han reportado el problema a sus seguidores, y a las autoridades competentes.

Cabe destacar que en todo el estado se está realizando el hackeo de páginas, pues ya son varios medios de comunicación los que han reportado este problema.

Así mismo, periodistas de Matehuala que cuentan con una página mencionaron que les han llegado notificaciones de que alguien está tratando de entrar a sus cuentas personales o a sus páginas, por lo que los periodistas se están uniendo sin importar de qué medio de comunicación sea, con el objetivo de apoyarse y evitar que esta problemática siga ocurriendo, y las víctimas de estos ataques puedan recuperar sus páginas.