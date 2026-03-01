logo pulso
Denuncian pacientes a doctores especialistas

No los atienden bien y les dicen los operan en su clínica particular

Por Carmen Hernández

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Denuncian pacientes a doctores especialistas

RIOVERDE.- Pacientes se quejan de 2 traumatólogos que atienden en el Hospital IMSS Bienestar, ya que los hostigan para que acudan a las clínicas particulares donde ellos laboran para que se  realicen las cirugías que requieren para poder sanar, aunque este servicio debe brindarlo el IMSS Bienestar. 

Pacientes dieron a conocer que por necesidad acuden al hospital, porque tienen alguna lesión o se encuentran con diversos dolores insoportables. 

Pero desafortunadamente han encontrado que los especialistas en Traumatología de nombre Jorge y Efrén se la pasan hostigando para que se operen en las clínicas particulares donde ellos trabajan, pagando la cirugía que es un costo muy elevado. 

Los médicos argumentan que las cirugías que requieren tardan en el Hospital más de 3 meses y los daños a su salud serían irreversibles, por no realizarse la cirugía.

Es por ello que piden la intervención de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum, para que ponga orden en el nosocomio. 

Indicaron que si tuvieran recursos no se verían obligados a acudir al nosocomio, pero la mayoría carece de los recursos suficientes para poder operarse en una clínica particular.

