Denuncian programa de vivienda a medias

Huehuetlán.- De un total de 15 viviendas que fueron prometidas por la ex alcaldesa Carolina Ramírez Villegas, 12 se encuentran con el material a medias y sólo tres han sido terminadas porque sus beneficiarios le invirtieron dinero y tiempo para finalizarla.

Así lo dio a conocer uno de los beneficiarios del programa de vivienda digna, indicando que en la zona de El Nacimiento fueron otorgadas 15 viviendas completas con mano de obra incluida por parte de la administración municipal pasada, en donde se otorgaría material suficiente para la construcción de un cuarto de cuatro metros por cuatro metros.

En este punto, el afectado mencionó que el material que les entregarían sería 360 blocks, tres metros cúbicos de grava y tres metros de arena, armex así como 29 bultos de cemento.

Las casas deberían estar finalizadas para marzo y el responsable de la obra debería verificar que quedaran concluidas, sin embargo no fue así, pues del material algunas personas no tienen ni la mitad y al resto el cemento se les echó a perder.

Indicó que de acuerdo a lo mencionado por la ex alcaldesa Ramírez Villegas, la vivienda era completa, "pero ahora no sabemos qué sigue, porque el resto del material no lo han entregado y pues muchos le han continuado con su propio dinero, pero hay otras personas que estamos esperanzadas a que nos entreguen el resto".