Derrapa motociclista, cae a canal de la Media Luna

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RIOVERDE.- Motociclista sufre accidente al derrapar de la unidad en que se transportaba, terminó en el canal de la Media Luna, recibiendo auxilio de elementos de Protección Civil Municipal, que lo salvaron de morir ahogado en las aguas del manantial.

Los sucesos se originaron en la calle Molinos y el Canalito llamado Sarh, cuando un joven conducía una motocicleta a exceso de velocidad.

El conductor de manera repentina derrapó y terminó en las aguas del canal de la Media Luna, con el riesgo de que pudo haber muerto ahogado en las aguas del paraje.

Los automovilistas que pasaban por el lugar y que se percataron del accidente, solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia, ante el riesgo que enfrentaba el motociclista de morir ahogado.

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Paramédicos de Protección Civil Municipal le brindaron los primeros auxilios, pero debido a la gravedad de las lesiones, el motociclista fue enviado al Hospital Regional del IMSS Bienestar, pues requería una atención médica especializada.