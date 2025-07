CIUDAD VALLES.- Desafían priistas denuncia contra construcción de sede tricolor y arreglan el edificio.

A pesar de que hace unos días, Luis Ángel Contreras Malibrán, quien actualmente es secretario del Ayuntamiento de Valles y quien como ciudadano denunció al PRI en 2015 por no transparentar los recursos sobre la edificación de la sede de Pedro Antonio Santos (que nunca ha sido ocupada), y por haber hecho la construcción sobre un terreno que no es propiedad del partido y a pesar de que la demanda no ha sobreseído, los priistas ya están usando el lugar.

La denuncia impide que este edificio sea ocupado, ya que se investiga el uso de recursos públicos (del partido PRI) sobre el tema, de acuerdo con Contreras Malibrán, pero las luces del inmueble han estado encendidas desde hace días y ha habido actividad en las tardes.