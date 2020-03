Descarta Turismo estatal cierre de parajes huastecos

CIUDAD VALLES.- La delegada de Turismo en la Huasteca potosina, Martha Santos González, explicó que la prohibición de que se lleven a cabo eventos con más de cinco mil personas desde la Secretaría de Salud no aplica para lugares distintivos de la región, porque su afluencia es mucho menor que el del orden que impuso la autoridad por el problema de la presencia del coronavirus.

La afluencia de cinco mil personas o más ya no será posible tenerla en los sitios más concurridos por los turistas nacionales no aplica en esta zona, porque en concordancia con la funcionaria, Micos tiene una capacidad de mil 500, por ejemplo y el castillo de Edward James, de 800, cosa que no se acerca al máximo que permitirá la autoridad estatal.

Refirió que se les están sugiriendo protocolos a los hoteleros y moteleros para que obtengan información sobre las personas que están llegando y que tengan una habitación de emergencia por si se presentan casos sospechosos.

Parte de los protocolos son hacer las preguntas esenciales de quien lleva a cabo un registro como de dónde viene el turista, si es que viene de otro país o si presenta algún síntoma.