Descartan aumento al Impuesto Predial

Jesús Vázquez

altiplano@pulsoslp.com.mx

Matehuala.- Desmiente director de Catastro que se vaya a incrementar el pago del Impuesto Predial hasta en un doscientos por ciento como se ha mencionado en algunos medios de comunicación locales.

Comentó el funcionario que hay medios de comunicación locales que están difundiendo tal noticia.

José Cecilio Gaspar Martínez director de Catastro municipal, dijo que no se tiene contemplado ningún incremento, y menos a este nivel, agregó que el pago del Impuesto Predial depende mucho de las UMAS, y si hay un incremento en éste se incrementaría el predial, pero el incremento sería mínimo.

Declaró que no se tiene contemplado un incremento y si se estableciera, sería hasta el mes de febrero, por lo que recomienda a los propietarios de inmuebles pagar el predial en enero, ya que en esa fecha todavía no aumenta la UMA, aunque no descarta que pudiera darse, pero serian como tres o cuatro pesos más.

Expresó que actualmente tienen un programa de descuento del cien por ciento en multas y recargos en el pago del predial durante los meses de noviembre y diciembre, y así las personas que estén en morosidad se pongan al corriente.