Desinterés a campaña de canje de armas

Aunque de manera intermitente, la Secretaría de la Defensa Nacional ha colocado su puesto en la plaza principal, al menos en los dos últimos días, no ha habido un solo canje de armas de ningún tipo, parece no hay interés de deshacerse de las armas de parte de personas que poseen alguna.

La indicación fue que durante todo el mes de octubre se pusiera a disposición el programa de canje de dinero por armas, que los ciudadanos tuviesen resguardadas en sus casas, pero no ha habido éxito, ya que los ciudadanos o ya no tienen qué canjear o no quieren canjear.