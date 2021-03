Despensas no se desvían con fines electorales: edil

RIOVERDE.- A través de redes sociales se dio a conocer la repartición de despensas por parte de empleados de Desarrollo Social, que portaban chalecos con logotipos del Ayuntamiento, quienes trasladaban despensas en una camioneta blanca estaquitas, la cual carecía de logotipos.

Los trabajadores del Ayuntamiento quienes portaban el padrón de panistas activos, fueron detenidos por unos minutos por algunas personas.

Al ser cuestionado sobre el tema, el alcalde interino Saúl Moreno Martínez dijo que, desafortunadamente se dio la situación, la intención es llegar con los programas a la ciudadanía, no son programas electoreros, la elección local comienza el 4 de abril, no se puede detener el trabajo por el gobierno, la entrega de despensas se hace con formatos.

"No se está haciendo desvío despensas para ningún candidato, la indicación es que no se va a desviar el recurso para ninguna campaña, ni ningún partido político, estaremos al pendiente de que no suceda", finalizó.