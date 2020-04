Despensas serán sólo para viudas y madres solteras

Villa de La Paz.- Para obtener una de las despensas que entrega el alcalde este día el beneficiario deberá de presentar una copia de la credencial de elector.

Ante este medio la señora Juana de la colonia Real de Minas dijo que está bien que los quieran apoyar, pero me pregunto ¿por qué nos dicen que llevemos una copia de la credencial de elector?, ¿por qué ponen ese requerimiento? No deben de ponernos obstáculos", señaló la mujer.

Dijo que en su caso no cuenta con la credencial porque la extravió y las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) en Matehuala, se encuentran cerradas por la contingencia sanitaria, "entonces no recibiré la despensa de la que según mandó un diputado federal y que le entregaron 300 para que el presidente Armando Torres las reparta hoy domingo".

Señala la denunciante que las despensas serán para madres viudas y madres solteras, pero no incluyen a personas con discapacidad. "Ojalá que hagan un apartado para los que nos quedamos sin la despensa por no tener la credencial de votar o que no pongan este tipo de obstáculo", dijo finalmente la señora Juana.