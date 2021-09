Destruyen patrimonio histórico de Cedral

Cedral.- Destruyen una antigua finca sin contar con el permiso del municipio y menos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se acabó con un arco Morisco, vestigio del patrimonio histórico de Cedral.

El municipio sigue siendo víctima de la "ignorancia", porque se está perdiendo el patrimonio arquitectónico, llámese artístico y cultural que lo ha caracterizado, pues de la noche a la mañana el municipio autoriza la demolición de un inmueble ubicado en las calles de Ignacio Zaragoza y Miguel Hidalgo.

En declaración del arquitecto Juan Ramón Infante Guerrero, comentó que esa propiedad presuntamente es de un ex presidente municipal y un ex candidato a la alcaldía de este municipio, que representaba un majestuoso y esplendoroso Arco Morisco, de los que ya no hay otros, pero bueno se dio la autorización que se echara abajo.

Hay la esperanza que el Instituto Nacional de Antropología e Historia actué ante este tipo de acciones destructivas, para evitar se lleguen a realizar otras más.