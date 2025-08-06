logo pulso
Detienen a "El Borrado" tras robo en Valles

Vigilantes y policías capturaron al presunto ladrón tras una persecución en la colonia Loma Bonita.

Por Huasteca Hoy

Agosto 06, 2025 06:01 p.m.
A
Fue detenido en calle Pino.

Fue detenido en calle Pino.

CIUDAD VALLES.— Un hombre fue detenido la madrugada de este miércoles, acusado de sustraer mercancía de un local en la colonia Loma Bonita. La detención fue realizada por vigilantes de la CTM, con apoyo de elementos de la Policía Municipal.

El detenido fue identificado como Alberto I., alias "El Borrado", de 30 años, sin oficio ni domicilio fijo. La captura ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada sobre la calle Pino, entre Sabino y Encino.

De acuerdo con autoridades, el sujeto habría ingresado a un negocio de venta de bisutería, de donde sustrajo varias prendas. Fue sorprendido por los vigilantes mientras intentaba huir corriendo por varias cuadras.

Durante su escape, allanó una vivienda, pero fue finalmente alcanzado y detenido. Posteriormente, fue entregado a la Policía Municipal.

El presunto ladrón sería puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, y las autoridades exhortaron a las víctimas a presentar la denuncia correspondiente.

SLP

Huasteca Hoy

Vigilantes y policías capturaron al presunto ladrón tras una persecución en la colonia Loma Bonita.

