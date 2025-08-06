Detienen a "El Borrado" tras robo en Valles
Vigilantes y policías capturaron al presunto ladrón tras una persecución en la colonia Loma Bonita.
CIUDAD VALLES.— Un hombre fue detenido la madrugada de este miércoles, acusado de sustraer mercancía de un local en la colonia Loma Bonita. La detención fue realizada por vigilantes de la CTM, con apoyo de elementos de la Policía Municipal.
El detenido fue identificado como Alberto I., alias "El Borrado", de 30 años, sin oficio ni domicilio fijo. La captura ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada sobre la calle Pino, entre Sabino y Encino.
De acuerdo con autoridades, el sujeto habría ingresado a un negocio de venta de bisutería, de donde sustrajo varias prendas. Fue sorprendido por los vigilantes mientras intentaba huir corriendo por varias cuadras.
Durante su escape, allanó una vivienda, pero fue finalmente alcanzado y detenido. Posteriormente, fue entregado a la Policía Municipal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El presunto ladrón sería puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, y las autoridades exhortaron a las víctimas a presentar la denuncia correspondiente.
Te puede interesar:
Hay incertidumbre en materia laboral, dice la CANACINTRA
no te pierdas estas noticias
Detienen a "El Borrado" tras robo en Valles
Huasteca Hoy
Vigilantes y policías capturaron al presunto ladrón tras una persecución en la colonia Loma Bonita.
Ataque armado contra panadería en Tamuín; solo hubo daños materiales
Redacción
Civiles armados disparan contra panadería en Tamuín; el negocio estaba vacío al momento del ataque.
Hospitales se saturan por falta de insumos: GS
Miguel Barragán
De no ser atendidos en los hospitales federales, busquen instancias estatales: senadora