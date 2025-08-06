Detienen a "El Borrado" tras robo en Valles

CIUDAD VALLES.— Un hombre fue detenido la madrugada de este miércoles, acusado de sustraer mercancía de un local en la colonia Loma Bonita. La detención fue realizada por vigilantes de la CTM, con apoyo de elementos de la Policía Municipal.

El detenido fue identificado como Alberto I., alias "El Borrado", de 30 años, sin oficio ni domicilio fijo. La captura ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada sobre la calle Pino, entre Sabino y Encino.

De acuerdo con autoridades, el sujeto habría ingresado a un negocio de venta de bisutería, de donde sustrajo varias prendas. Fue sorprendido por los vigilantes mientras intentaba huir corriendo por varias cuadras.

Durante su escape, allanó una vivienda, pero fue finalmente alcanzado y detenido. Posteriormente, fue entregado a la Policía Municipal.

El presunto ladrón sería puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, y las autoridades exhortaron a las víctimas a presentar la denuncia correspondiente.

