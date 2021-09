Director no deja asistir a 2 niñas a clases porque su papá no está vacunado

CIUDAD VALLES.- Hugo Alberto González Mar se quejó de que la dirección de la primaria Enrique Almazán Nieto no le permitió a sus hijas asistir a clases presenciales, porque él no está vacunado. González Mar no se ha vacunado por falta de oportunidad, como él explica y eso ha condicionado la asistencia a clases presenciales de sus niñas de primero y tercero de primaria, que de cualquier manera toman clases en línea.

Refirió que no se le hace justo que a él le sometan a ese condicionamiento, cuando hay otros paterfamilias que no se han vacunado y cuyos hijos asisten a la escuela.