Directora de escuela recibe amenazas de secuestro

CIUDAD VALLES. -Juana Elena Torres, directora de la escuela de Enfermería, Instituto Florence, manifestó que ha recibido amenazas de secuestro contra ella y contra su hija de parte de algunos parientes de egresadas que no han recibido su título, desde el pasado 2021.

Hace unos días, tres jóvenes se manifestaron porque no tienen su título, luego de dos años de haber egresado y de haber pagado por este documento la cantidad de 9,500 pesos, pero Juana Elena Torres argumenta que no le entregan estos documentos primordiales porque la plataforma no está habilitada y el director general a nivel nacional de este sistema, Rolando de Jesús López Saldaña solamente les pide que tengan paciencia y que extenderá constancias de egreso oficial a los alumnos, documento que no tiene ninguna validez en el mercado laboral.

Por lo pronto, la maestra se encuentra sumida en un laberinto, en el que paterfamilias desesperados han llegado al límite de amenazarla con levantarla a ella o a su hija, si no entrega los títulos, operación que no está en sus manos.