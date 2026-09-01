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Donará municipio dos terrenos para construir escuelas

En Lomas de Ixamal y en Los Naranjos

Por Redacción

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Donará municipio dos terrenos para construir escuelas
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      CIUDAD VALLES.- Aprueba Cabildo la donación de dos terrenos para la construcción de dos planteles educativos y la síndico, Claudia Isabel Huerta Robledo instó a que se cuide que se lleven a cabo las obras o que se restituyan los terrenos al Municipio.

      Este mediodía, solamente con la ausencia del alcalde David Medina Salazar y de la regidora de Grupos Vulnerables, Guadalupe Mendiola Acosta, los 13 miembros restantes le dieron el sí a la donación de dos terrenos de 2500 metros cuadrados cada uno (un cuarto de hectárea) para la construcción de escuelas, una en Lomas de Ixamal, cerca del ejido Tampaya y otro más en Los Naranjos, cerca del Centro Comunitario recién inaugurado el jueves pasado.

      La síndico, Huerta Robledo pidió la palabra para que quede establecido que esos recursos prediales de los vallenses sean usados en la edificación a la que se refieren o si no es así que sean restituidos.

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