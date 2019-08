¿Dónde está Luis Fernando?

HUEHUETLÁN.- A ocho días del robo del pequeño Luis Fernando Perales Alonso de cuatro meses de edad, no se tiene ni un retrato hablado de la pareja que presuntamente lo arrebató de los brazos de su madre.

Las autoridades no han localizado ni la camioneta en la que huyeron con el bebé y las contradicciones de la madre en su relato han creado un clima de confusión con respecto a lo que realmente pasó, ya que ahora se tienen hasta tres versiones de los hechos.

El domingo 18 de agosto Marielena Alonso caminaba del Ejido Peña Blanca, Limontitla, con rumbo a la delegación de Huichihuayán, tomó el camino que lleva de su domicilio para llegar a la carretera estatal Nacimiento-Huichihuayán, a unos 600 metros antes de llegar a la delegación —dijo en su primera versión a la Policía Municipal— se dio cuenta que una camioneta color verde la venía siguiendo y al llegar a su lado, se bajó una pareja, alguien de ellos la golpeó en la cabeza y le quitaron al bebé.

Ella acudió en primera instancia con una cuñada que vende verduras en los arcos que se localizan en la plaza de la delegación, quien la acompañó a la comandancia. La Policía Municipal inició operativos y retenes en la zona, buscando detectar la camioneta color verde, que refería Marielena, sin embargo, los esfuerzos fueron infructuosos, y a tan solo unas horas de haber sido robado el menor, se activó la Alerta Ámber por parte de la Fiscalía del Estado.

A las 10:00 de la mañana, aproximadamente, la jefatura de región de la Policía Estatal, dio a conocer la tarjeta informativa, pero para entonces la madre ya había cambiado completamente la versión. En ésta refería que caminaba por la carretera Nacimiento a Huichihuayán y que en el camino vio una pareja que estaba fuera de la camioneta estacionada a un costado, la cual parecía que tenía una llanta ponchada, al pasar a un costado, la pareja la tomó del brazo, le quitó al menor, le dijeron que no hiciera nada y se dieron a la fuga con dirección a la delegación.

A partir de ese momento se tuvieron otras versionas en las cuales se dijo que presuntamente esta situación tendría que ver con la ex pareja de ella, que vive en el municipio de Rioverde y de quien en un primer momento, se dijo, era el padre biológico del menor.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por la familia quienes aseguraron que la actual pareja de nombre Juan Perales es el padre del menor, descartando tal versión.

Otra de las versiones que la misma madre dio a la Fiscalía del Estado fue que ella habría accedido a subirse a la camioneta, cuando la pareja le ofreció un raid y al llegar a cierto punto, pasando el puente, la bajaron y se llevaron al niño, incluso ella perdió un zapato el cual se supone se fue en la unidad.

Entre todas las versiones, las autoridades hasta el momento no han localizado ni siquiera la camioneta. En la primera verificación recorrieron la ribera del río, para después pasar a la revisión de las cámaras de los comercios cercanos a la zona centro, sin que hasta el momento se haya logrado ubicar la unidad.

De acuerdo a lo referido por las corporaciones policiacas los recorridos por caminos rurales y carreteras se han mantenido, lo mismo que se ha solicitado el apoyo a las autoridades policiacas de Estados vecinos para poder rastrear la unidad, en tanto siguen con la verificación de cámaras de los comercios en diversos municipios.

MARTES 20 RUEDA DE PRENSA

Este día a través de las autoridades municipales se realizó una rueda de prensa con los padres del menor, en donde se pudo ver a una mujer con la vista perdida, el dolor reflejado en los ojos y aún con el shock de lo vivido el fin de semana, en tanto su pareja Juan se veía más calmado y sereno.

Al cederle la palabra Marielena no articuló otra frase más que le devolvieran al pequeño Luis Fernando, las lágrimas impedían que pudiera mencionar algo más, por su parte las autoridades municipales hicieron el llamado a la población a denunciar a cualquier persona que tenga un bebé y que supieran que hace unos días no lo tenían, por su parte Juan Perales, sereno, pidió a la prensa y a la ciudadanía de no hacer comentarios ni difundir falsa información en las redes sociales.

Y es que aparte del dolor de un hijo perdido, esta familia ha tenido que soportar que los cibernautas den información que no es verídica, como el que habían encontrado la camioneta, que el bebé habría sido localizado en otro estado, entre otras tantas cosas, que no son verídicas.

Actualmente la familia se ha abocado a distribuir en diversos municipios los cartelones con la fotografía de Luis Fernando, con la esperanza de ubicar su paradero, ya que piensan, no pudo salir del Estado y quienes se lo llevaron aún pudieran estar en esta zona, el menor se encuentra delicado de salud, ya que es prematuro y debe estarse atendiendo.

Este es el primer caso de robo de un bebé en esta zona; personajes de la política como la ex candidata a la presidencia municipal por el PAN, Rebeca Suárez, ha solicitado a través de sus redes sociales que se envíe un helicóptero para la búsqueda del menor, y demás personal, manifestando hasta este domingo que las autoridades no han dado avances.