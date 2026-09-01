Dos lesionados al derrapar moto

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Ciudad Fernández.- Dos jóvenes resultan lesionados al derrapar la motocicleta en la que se transportaban en el camino que conduce a la comunidad de las Lechuzas.

El accidente se originó en el camino a las Lechuzas y carretera federal 70, cuando dos hombres viajaban a bordo de una motocicleta, repentinamente el conductor perdió el control de la unidad y derrapando, cayendo al piso y sufriendo varias lesiones.

Automovilistas que transitaban por lugar del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes les brindaron los servicios médicos y posteriormente los trasladaron al nosocomio para que fueran atendidos por los especialistas.

Los lesionados quedaron internados para ser dados de alta luego de que se recuperen de los daños que resintieron.

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