logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Amigos, noche casino en el campestre

Fotogalería

Amigos, noche casino en el campestre

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Dos lesionados al derrapar moto

Por Carmen Hernández

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
A
Dos lesionados al derrapar moto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Fernández.- Dos jóvenes resultan lesionados al derrapar la motocicleta en la que se transportaban en el camino que conduce a la comunidad de las Lechuzas. 

      El accidente se originó en el camino a las Lechuzas y carretera federal 70, cuando dos hombres viajaban a bordo de una motocicleta, repentinamente el conductor perdió el control de la unidad y derrapando, cayendo al piso y sufriendo varias lesiones. 

      Automovilistas que transitaban por lugar del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes les brindaron los servicios médicos y posteriormente los trasladaron al nosocomio para que fueran atendidos por los especialistas.

      Los lesionados quedaron internados para ser dados de alta luego de que se recuperen de los daños que resintieron.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Se gradúan alumnos de preparatoria
      Se gradúan alumnos de preparatoria

      Se gradúan alumnos de preparatoria

      SLP

      Jesús Vázquez

      Impacta motociclista contra un automóvil
      Impacta motociclista contra un automóvil

      Impacta motociclista contra un automóvil

      SLP

      Carmen Hernández

      Resulta lesionado un menor que viajaba en la moto

      Entrega NA kit de útiles escolares
      Entrega NA kit de útiles escolares

      Entrega NA kit de útiles escolares

      SLP

      Jesús Vázquez

      Vuelca auto, chofer manejaba ebrio
      Vuelca auto, chofer manejaba ebrio

      Vuelca auto, chofer manejaba ebrio

      SLP

      Redacción