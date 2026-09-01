Dulce María obtiene medalla de plata

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RIOVERDE.- La joven taekwondoin Dulce María Alvarado que participó en el torneo Panamericano celebrado en Perú obtuvo medalla de plata, teniendo una destacada participación.

La joven participó en el evento internacional de taekwondo que se desarrolló en Lima, Perú, el pasado 27 de agosto, donde se enfrentó a otras destacadas deportistas de varios países, teniendo una excelente actuación, aunque le resultó insuficiente para obtener la medalla de oro, al perder en la final.

La jovencita de 15 años de edad participó en la categoría juvenil de 63 kilos y se enfrentó a deportistas de países como Colombia, Guatemala y Canadá, a quienes logró superar para llegar a la final.

La joven obtuvo la medalla de plata, gracias a su desempeño poniendo en alto el nombre del municipio de Rioverde.

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Dulce María confirmó que con disciplina y constancia todo se puede lograr, por lo que espera continuar cosechando más triunfos y preparándose para ser una mejor deportista y superarse para ser un a superatleta.