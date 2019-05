Ejidatarios exigen dinero de antena a ex comisariado

RIOVERDE.- Ejidatarios de Puente del Carmen exigen justicia y que el ex comisariado Jesús Gallegos devuelva los más de 730 mil pesos de la renta de una antena.

El ex comisariado ejidal del Puente del Carmen, José Camacho Hernández, dio a conocer que algunas autoridades ejidales dicen que el fraude que cometió el ex comisariado ejidal Jesús Gallegos, "ya pasó, pero no ha pasado".

Señaló que tiene que haber un arreglo en el salón ejidal, que es donde se solucionan las cosas, se exige que se devuelva el dinero que es de los ejidatarios".

Informó que había una orden de aprehensión en contra de Jesús Gallegos, pero nunca se dio, porque supuestamente "le daba para el refresco de nuestro dinero a los policías, para que no lo detuvieran, imagínese", comentó.

Cabe destacar que, por pago de renta, una empresa le entregó más de 700 mil pesos al ex comisariado ejidal Jesús Gallegos, el que nunca entregó a los ejidatarios, por lo que fue denunciado por fraude.