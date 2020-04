El 21 acabaría desastrosa zafra

Ciudad Valles.- La zafra en el Ingenio Plan de Ayala (IPA) podría terminar para el 20 o 21 de abril, aunque la molienda podría no ser la que esperaban, pues la meta que se tenía era de 700 mil toneladas, pero a la fecha se llevan apenas 458 mil toneladas molidas.

Iván Torres Morales, dirigente de Grupo Ejidal de Producción Cañera, dijo que están batallando mucho, es una zafra muy difícil y de las más caras.

Dijo que el anuncio que hizo el gobierno del estado de apoyarlos económicamente no es la solución al problema, pero sí viene a mermar la situación. Ese recurso podría ser usado como garantía líquida y conseguir más dinero con intereses y prestarle al productor.

Otra de las opciones que tienen es la de lograr implementos para el sector cañero, o para comprar pacas y chapoleadoras. "Se le agradece al gobierno el apoyo, pero no es la solución, recordemos que los cañeros tenemos carteras vencidas, debemos dinero y debemos el IMSS".

Dijo que si les prestan dinero lo van a agarrar, pero lo van a seguir debiendo, el problema con el Seguro Social es que lo tienen pagado hasta agosto y si no pagan después de esa fecha, el 70 por ciento de los productores se podrían quedar sin servicios médicos.

El gobierno les manejó la posibilidad de que puedan pedir prestado para pagar el IMSS y aunque no es una solución sí podrían usarlo en caso de emergencia, dijo que en la agrupación son más de 400 productores los que no entregaron caña y al no tener cosecha no tienen manera de pagar el Seguro Social.

Como agrupación cañera y como agrupación nacional independiente, están buscando llegar a un acuerdo con el seguro, porque la gente no se puede quedar sin esta prestación.