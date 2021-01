El alcalde demandará a Antorcha por cerrar calles

CIUDAD VALLES. -El alcalde Guadalupe Contreras Pérez dijo que demandará a los antorchistas que cerraron calles en demanda de que haya un arreglo para que muevan una rampa que los manifestantes y antorchistas consideran ilegal.

Dijo que la organización Antorcha Campesina ha sido la más beneficiada por el Ayuntamiento, así que no queda decir que "no se les atiende" y comentó que tienen toda la plaza para manifestarse pero "lo que no se vale es que cierren las calles, he recibido muchas llamadas de gente muy molesta y por eso acudiremos a las instancias correspondientes".

Sostuvo que él se maneja mediante agenda y que estará en su oficina atendiendo a quien así lo solicite y los antorchistas se han manifestado, pero no han pedido audiencia con él.