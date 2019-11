El Ayuntamiento recortará personal en enero: L. Díaz

MATEHUALA.- El Ayuntamiento de Matehuala se encuentra en una fuerte crisis económica al grado de que se está viendo la posibilidad de hacer un recorte de personal el cual sería para el mes de enero del siguiente año.

En entrevista la Oficial Mayor, Lucinda Díaz, informó que a la actual administración municipal le está pegando fuertemente el recorte de la participación federal.

Lo que se ha logrado en obra directa, explicó, se ha realizado con los ingresos de multas y afortunadamente hasta ahora no se ha suspendido la movilidad.

Se tiene en estudio hacer un recorte de personal para el mes de enero de 2020, se están analizando los empleados de los departamentos y cuáles son sus funciones de acuerdo al Manual de Procedimientos del Municipio.

Dijo la funcionaria que se recibió una administración con muchos departamentos y se tiene que corregir porque no es posible que el municipio de San Luis Potosí trabaje con menos áreas y cubra todas las necesidades. "Aquí lo principal es cubrir todas las necesidades y el servicio que ofrece el Municipio a la población no descuidarlo y en eso es en lo que estamos trabajando para ver cómo es el funcionamiento de los departamentos, cuánta gente tienen y si son funcionales, porque de lo contrario se tendrá que prescindir de ellos porque el recurso no alcanza para el pago de nómina y lo que tenemos casi a la vuelta de la esquina es el pago del aguinaldo", finalizó.