El Ayuntamiento, sin fondos para jubilar empleados

Rioverde.- Ante los problemas financieros que enfrenta el Ayuntamiento, no se han podido autorizar 4 jubilaciones de empleados sindicalizados que ya cumplieron su periodo laboral, aunque también enfrentan una deuda de pago de 120 pares de zapatos que requieren empleados municipales.

Benito Aguilar Rivera líder sindical de los empleados al servicio del Ayuntamiento, menciona que resulta contrastante que 4 trabajadores ya cumplen el beneficio de la jubilación, pero autoridades municipales argumentan que no hay recursos, que no tienen presupuesto y no se les ha podido autorizar.

Hizo énfasis que también se programó una capacitación para los trabajadores sindicalizados, pero no se llevó a cabo, no hubo seguimiento, por la falta de recursos, enfatizó.

También falta la dotación de calzado del 2021, el jefe de Compras Cuauhtémoc de los Santos, dijo que se tenían problemas con el proveedor, pero se está buscando la manera de que se les entreguen, pues ya los requieren.